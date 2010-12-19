На каком месте находится данное в запросе sql

У меня рейтинг сайтов, сайты сортируются по Хостам и вывод постраничный (на странице 10 сайтов), все это пока просто и понятно, но вот что мне нужно...

При выбора сайта должна загружаться та же страница на которой находимся, только уже с расширенной информацией об этом сайте.

адрес УРЛ страниц должен иметь вид примерно такой www.xxx.ru/script.php?idsite=3, без указания на какой страницы мы находимся

Легче все это реализовать с помощью jQuery и не парится.. но мне нужно без него

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п.с. в принципе если кто подскажет как (хотя бы 2мя запросами sql) какой по счету находится нужный мне сайт при сортировке, дальше при помощью простой математики можно посчитать на какой странице находится