На каком месте находится данное в запросе sql

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Закрыт3 заявки272 просмотра

У меня рейтинг сайтов, сайты сортируются по Хостам и вывод постраничный (на странице 10 сайтов), все это пока просто и понятно, но вот что мне нужно...

При выбора сайта должна загружаться та же страница на которой находимся, только уже с расширенной информацией об этом сайте.

адрес УРЛ страниц должен иметь вид примерно такой www.xxx.ru/script.php?idsite=3, без указания на какой страницы мы находимся

Легче все это реализовать с помощью jQuery и не парится.. но мне нужно без него

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п.с. в принципе если кто подскажет как (хотя бы 2мя запросами sql) какой по счету находится нужный мне сайт при сортировке, дальше при помощью простой математики можно посчитать на какой странице находится

jQuerySQL
14 лет назад
legionet
Марат 
44 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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