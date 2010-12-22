Верстка есть, нужно внедрить шаблоны и запрограммировать нестандартный функционал. Требуется опыт подобной работы, ответственность по срокам (за превышение будут штрафы), а также полное исправление всех недостатков по ТЗ включается в течение как минимум месяца.
Сделать блог на wordpress, шаблонный дизайн
Требуется прицепить систему управления на шаблонный дизайн, настроить 2-3 плагина, разместить блог на хостинге.
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