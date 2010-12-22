Сделать блог на wordpress, шаблонный дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок212 просмотров

Требуется прицепить систему управления на шаблонный дизайн, настроить 2-3 плагина, разместить блог на хостинге.

Стоимость, срок

WordPress
14 лет назад
zarbazan4ik
Евгений 
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

westry
Антон 
34 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
28 отзывов(-1)
14 лет назад
$25
1 день
Отличный исполнитель: все сделал быстро и качественно. Сделал даже чуть больше чем изначально оговаривалось. Буду обращаться еще.
Отличный работодатель. Оплата преждевременная. Знает, чего хочет. Буду рад работать ещё.

Заявки фрилансеров

westry
Антон 
34 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
28 отзывов(-1)
14 лет назад

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