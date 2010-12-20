Требуется создание интерактивной формы ввода, обработки и хранения информации на боковую колонку в блоге. В форме 6 полей для ввода текста и 2 раскрывающихся списка. После заполнения формы на ее месте появляется ...
Надо сделать на Друпале
Добрый день надо сделать на друпале...
IMWsoft77_send copy.jpg - это главная
IMWsoft61_send copy.jpg - такого плана все внутренние страницы
из функционала тут надо
1) новости
2) подписка на рассылку
3) поиск
4) контакты
5) дата
6) выбор стран
7) на главной листалка из продуктов.
и сделать под браузеры ИЕ 6,7,8 FF. опера , хром,
Заявки фрилансеров
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