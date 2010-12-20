Требуется создание интерактивной формы ввода, обработки и хранения информации на боковую колонку в блоге. В форме 6 полей для ввода текста и 2 раскрывающихся списка. После заполнения формы на ее месте появляется ...
Доработка сайта на Битрикс
Нужно такое нестандартное решение - готовится сайт на основе редакции 1С-Битрикс "Стандарт". На сайте будет простой каталог продукции. Но нужно сделать примитивное подобие корзины. А именно - возможность посетителю отмечать некоторые элементы каталога, а затем переходить в Web-форму для отправки письма. К этой форме и нужно прикреплять "выбранные" элементы каталога. Если задание непонятно - пишите вопросы в личку.
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