Доработка сайта на Битрикс

Нужно такое нестандартное решение - готовится сайт на основе редакции 1С-Битрикс "Стандарт". На сайте будет простой каталог продукции. Но нужно сделать примитивное подобие корзины. А именно - возможность посетителю отмечать некоторые элементы каталога, а затем переходить в Web-форму для отправки письма. К этой форме и нужно прикреплять "выбранные" элементы каталога. Если задание непонятно - пишите вопросы в личку.