Доработка сайта на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Нужно такое нестандартное решение - готовится сайт на основе редакции 1С-Битрикс "Стандарт". На сайте будет простой каталог продукции. Но нужно сделать примитивное подобие корзины. А именно - возможность посетителю отмечать некоторые элементы каталога, а затем переходить в Web-форму для отправки письма. К этой форме и нужно прикреплять "выбранные" элементы каталога. Если задание непонятно - пишите вопросы в личку.

14 лет назад
MarVal
43 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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