Интегрировать Facebook Connect

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Закрытнет заявок80 просмотров

Требуется вставить некоторые модули Facebook Connect на сайт Joomla и немного их усовершенствовать.

Подробности по ICQ: 316805575

Joomla
14 лет назад
SeroK
34 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров