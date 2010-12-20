Парсер интернет-магазина

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок171 просмотр

Требуется парсер (MySQL, csv) двух интернет-магазинов одной тематики с переработкой данных и с интеграцией последних в Virtuemart.

MySQL
14 лет назад
AlexNN2010
Алексей 
55 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров