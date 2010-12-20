Создание гаджетов

На прикрепленном файле "Гаджет_пример".

*** \1_гаджет:\ - работа гаджета:

- это оригинал того, как в итоге выглядит гаджет, в данном случае

по-верт=1ряд, по-гориз=2ряд (вариаций масса, также возможно и по вертикали, далее по договоренности);

- точечки ниже фоток - это количество пар-фоток, которые постоянно двигаются

туда сюда (в конец и обратно), эти точеки освещают порядок на котором происходит на данный момент остановка;

- нижняя панель - слева и справа стрелки - ручной переход "кликанием" до необходимой пары-фото;

- помощь - есть описание, всего комплекта гаджета, состав, направление и т.д. (полный объем текста)

- флаг (выбор категории, - описание ниже);

*** \2_гаджет:\ - выбор групп-категорий:

- процесс выбора вручную - скажем Близкие, Друзья, Природа и т.д.

(все, что может быть изначально, а также, и в последствии внесено);

Если есть предложения или возможен предметный разговор - предлагайте

пообщаемся. Вопросы по всем возможным контактам в персоне.

За ранее спасибо всем - кто откликнется.

Жду ответа