Есть файлик excel в котором есть калькулятор с формулами. Файл прилагаю к проекту. На первом листе - сам подсчет калькулятора. На втором листе указаны условия. На третьем листе внешний вид. ...
Создание гаджетов
На прикрепленном файле "Гаджет_пример".
*** \1_гаджет:\ - работа гаджета:
- это оригинал того, как в итоге выглядит гаджет, в данном случае
по-верт=1ряд, по-гориз=2ряд (вариаций масса, также возможно и по вертикали, далее по договоренности);
- точечки ниже фоток - это количество пар-фоток, которые постоянно двигаются
туда сюда (в конец и обратно), эти точеки освещают порядок на котором происходит на данный момент остановка;
- нижняя панель - слева и справа стрелки - ручной переход "кликанием" до необходимой пары-фото;
- помощь - есть описание, всего комплекта гаджета, состав, направление и т.д. (полный объем текста)
- флаг (выбор категории, - описание ниже);
*** \2_гаджет:\ - выбор групп-категорий:
- процесс выбора вручную - скажем Близкие, Друзья, Природа и т.д.
(все, что может быть изначально, а также, и в последствии внесено);
Если есть предложения или возможен предметный разговор - предлагайте
пообщаемся. Вопросы по всем возможным контактам в персоне.
За ранее спасибо всем - кто откликнется.
Жду ответа
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