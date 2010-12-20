Требуется "засоциалить" сайт.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок135 просмотров

Проект выполнен.

Нужно несколько мелких доработок:

Требуется установить виджеты Вконтакте (комментарии, группа, ссылки), виджеты фэйсбука, сделать возможность логиниться используя Вконтакте, Фэйсбучную. твиттер или ЖЖ регистрацию.

Сделать надо быстро. Оплата WMR, WMZ

CMS-Livestreet 0.4.2 стандартная, скин шаблонный

Оставляйте цену и сроки.

А вообще ищу человека для постоянного сотрудничества по LiveStreet

14 лет назад
forall720
Алексей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров