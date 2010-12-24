Написать парсер для сайта вакансий

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок296 просмотров

Нужно написать парсер, который будет с интервалом какого-то времени проверять сайт на наличие новых вакансий. При наличии новой вакансии нужно сделать всплывающее окошко с одной из последних вакансий и звуковой сигнал.

Заявки с ценой (адекватной) и приблизительными сроками оставлять здесь, в личку и аську не ломиться.

Рассмотрю профиль каждого кто тут подпишется.

14 лет назад
D_NaT
36 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

epaschenko
38 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Хороший исполнитель! Сделал все быстро и в соответствии со всеми требованиями. Рада была работать!

Заявки фрилансеров

epaschenko
38 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад