Требуется поправить работу скрипта Highslide. Страница с установленном скриптом http://demo.yarcevo.com/katalog/postelnoe_bele/Р1033_5_2957/ В приложении на картинке есть описание проблемки.
Нужен парсер картинок с image.google на php/python
Скрипт должен брать слова для парсинга из файлов, которые находятся во вложенных каталогах.
Картинки должны скачиваться в другие папки (название папки = запрос), при этом файлы картинок должны переименовываться.
Должен быть файл-конфиг, где можно указать размеры картинок: если картинка меньше определенного размера, то не сохраняем, если картинка больше , то уменьшаем до нужного размера.
В файл-конфиге должен быть файл со списком стоп-слов для урлов.
Скрипт должен работать только с каталогами и файлами без стоп символа в начале имени. Как только спарсили по всем запросам из файла - ставим стоп-символ в имени файла. Как только спарсили по всем файлам из каталога - ставим стоп-символ в имени каталога.
Каждый запрос пишем в tmp файл, чтобы можно при остановке скрипта продолжить парсинг дальше. Как только файл с запросами подошел к концу, tmp файл удаляем.
Скрипт должнен работать с гуглом через список прокси из файла, который считывается в память. Для каждого запроса берем другой прокси. Если прокси не работает, заменяем пока не найдем рабочий, если прокси забанен, то заменяем N раз (можно указать в конфиге) потом берем другой запрос. В обоих случаях прокси удаляем из списка. Как только прокси закончились - перечитываем файл.
Остальное в личке.
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