Нужен парсер картинок с image.google на php/python

Скрипт должен брать слова для парсинга из файлов, которые находятся во вложенных каталогах.

Картинки должны скачиваться в другие папки (название папки = запрос), при этом файлы картинок должны переименовываться.

Должен быть файл-конфиг, где можно указать размеры картинок: если картинка меньше определенного размера, то не сохраняем, если картинка больше , то уменьшаем до нужного размера.

В файл-конфиге должен быть файл со списком стоп-слов для урлов.

Скрипт должен работать только с каталогами и файлами без стоп символа в начале имени. Как только спарсили по всем запросам из файла - ставим стоп-символ в имени файла. Как только спарсили по всем файлам из каталога - ставим стоп-символ в имени каталога.

Каждый запрос пишем в tmp файл, чтобы можно при остановке скрипта продолжить парсинг дальше. Как только файл с запросами подошел к концу, tmp файл удаляем.

Скрипт должнен работать с гуглом через список прокси из файла, который считывается в память. Для каждого запроса берем другой прокси. Если прокси не работает, заменяем пока не найдем рабочий, если прокси забанен, то заменяем N раз (можно указать в конфиге) потом берем другой запрос. В обоих случаях прокси удаляем из списка. Как только прокси закончились - перечитываем файл.

Остальное в личке.