Добавить видео на DataLife Engine:8.3

Есть сайт http://nsp-kiev.net который работает на DataLife Engine:8.3.

Необходимо добавить возможность добавления видео в раздел "Бизнес" ( хотя наверное легче будет сделать возможность добавлять видео во все разделы ).

Не вставку с ютуба! А залить какой-то плеер и сделать возможность закачки видео на сервер и если видео закачано - то выводить его после текста внизу.

Цена - чем меньше - тем лучше. Сам знаю что работы мало! Нет времени ее делать.