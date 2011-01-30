Доработка сайта в Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки135 просмотров

www.dacha4u.ru очень срочно, т.к. работа идет НА ЖИВУЮ. Осталось процентов 30-40 работы. Условия: отличное знание друпала, быстрая и качественная работа.

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Drupal
14 лет назад
innaehiya
Инна 
43 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров