Есть сайт http://nsp-kiev.net который работает на DataLife Engine:8.3. Необходимо добавить возможность добавления видео в раздел "Бизнес" ( хотя наверное легче будет сделать возможность добавлять видео во все разделы ). ...
Доработка сайта в Drupal
www.dacha4u.ru очень срочно, т.к. работа идет НА ЖИВУЮ. Осталось процентов 30-40 работы. Условия: отличное знание друпала, быстрая и качественная работа.
Заявки фрилансеров
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