Необходимо установить VOC++ чат на хостинг. Оплата по факту.
Установка мода для PHPBB3
Требуется поправить последствия неудачной установки мода "Спасибо за сообщения" и установить корректно работающий мод.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $5Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
www.dacha4u.ru очень срочно, т.к. работа идет НА ЖИВУЮ. Осталось процентов 30-40 работы. Условия: отличное знание друпала, быстрая и качественная работа. [email protected]Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $10
Есть сайт http://nsp-kiev.net который работает на DataLife Engine:8.3. Необходимо добавить возможность добавления видео в раздел "Бизнес" ( хотя наверное легче будет сделать возможность добавлять видео во все разделы ). ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $30
Скрипт должен брать слова для парсинга из файлов, которые находятся во вложенных каталогах. Картинки должны скачиваться в другие папки (название папки = запрос), при этом файлы картинок должны переименовываться. Должен ...Завершен14 лет назад
- $5
Требуется поправить работу скрипта Highslide. Страница с установленном скриптом http://demo.yarcevo.com/katalog/postelnoe_bele/Р1033_5_2957/ В приложении на картинке есть описание проблемки.Завершен14 лет назад
Нужен вот этот калькулятор http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11 Предлагайте цену.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо создать возможность ведения списка собственников дома на сайте. Описание вложеноЗавершен14 лет назад
Нужно перенести сайт с uCoz на Joomla. Желательно без потери информации и дизайна. Самих файлов на 1,5 Гб Цена договорная.Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо создать приложение вконтакте и дизайн к нему.На тему известной карточной игры "Де-берц". Более подромное тз обговорю с исполнителем.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужна база подробной статистики спортсменов/команд в различных видах спорта одного источника я не нашел, может вы предложите? вот что я нашел: http://www.sports-reference.com/ - тут несколько однотипных сайтов http://matchstat.com/, http://www.coretennis.net/ - тут ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад