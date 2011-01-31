Установка мода для PHPBB3

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки118 просмотров

Требуется поправить последствия неудачной установки мода "Спасибо за сообщения" и установить корректно работающий мод.

14 лет назад
woodyk
Сергей 
52 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

FladeX
Максим 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
8 дней назад
14 лет назад
$15
1 день
Все сделано быстро и четко. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Сотрудничеством полностью доволен. Сергей объяснил суть работы и своевременно произвёл оплату. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

FladeX
Максим 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
8 дней назад
14 лет назад