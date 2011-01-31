Доработать интерфейс онлайн-примерочной

Имеется 3d-примерочная, вот такая: http://www.onlinedress.ru/ru/dress.html?view=hello

Необходимо доработать flash-интерфейс согласно ТЗ.

В итоге должно получится что-то вроде этого: http://www.appassion.com/ecommerce/customer1/index1.html

Макет я прикрепил. Конкретное ТЗ я вышлю по запросу, сюда оно не влезает.

Исполнитель должен быть из Москвы, понадобится личная встреча для обсуждения деталей и подписания договора.

P.S: Далее планируются более сложные доработки, готовность и способность исполнителя за них взяться - приветствуется.