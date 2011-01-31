Нужна доработка действующего сайта www.vipcity.com.ua: 1. Присоединить и сверстать раздел статей по недвижимости 2. Разработать и сверстать раздел «Личный кабинет, регистрация» - где посетители смогут управлять своими объявлениями 3. Присоединить к объектам карту ...
Доработать интерфейс онлайн-примерочной
Имеется 3d-примерочная, вот такая: http://www.onlinedress.ru/ru/dress.html?view=hello
Необходимо доработать flash-интерфейс согласно ТЗ.
В итоге должно получится что-то вроде этого: http://www.appassion.com/ecommerce/customer1/index1.html
Макет я прикрепил. Конкретное ТЗ я вышлю по запросу, сюда оно не влезает.
Исполнитель должен быть из Москвы, понадобится личная встреча для обсуждения деталей и подписания договора.
P.S: Далее планируются более сложные доработки, готовность и способность исполнителя за них взяться - приветствуется.
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