Раздел "Личный кабинет" и "Статьи" для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка152 просмотра

Нужна доработка действующего сайта www.vipcity.com.ua:

1. Присоединить и сверстать раздел статей по недвижимости

2. Разработать и сверстать раздел «Личный кабинет, регистрация» - где посетители смогут управлять своими объявлениями

3. Присоединить к объектам карту Google Maps

Пишите свою цену и сроки выполнения.

Skype: vipcity.com.ua

14 лет назад
vepsxer
Инна 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров