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Раздел "Личный кабинет" и "Статьи" для сайта
Нужна доработка действующего сайта www.vipcity.com.ua:
1. Присоединить и сверстать раздел статей по недвижимости
2. Разработать и сверстать раздел «Личный кабинет, регистрация» - где посетители смогут управлять своими объявлениями
3. Присоединить к объектам карту Google Maps
Пишите свою цену и сроки выполнения.
Skype: vipcity.com.ua
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