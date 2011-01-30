Скрипт экспорта товаров магазина на CS-cart

Нужен скрипт PHP для экспорта товаров(XML) в хотлайн.юа - желательно в виде аддона с рапределение нагрузки на сервер при генерации такого файла так как товаров оч много.

-подешевле, если что можно в виде прсто скрипта который запускаем а он генерит и ложит файл куда нужно.