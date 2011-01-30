Скрипт экспорта товаров магазина на CS-cart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Нужен скрипт PHP для экспорта товаров(XML) в хотлайн.юа - желательно в виде аддона с рапределение нагрузки на сервер при генерации такого файла так как товаров оч много.

-подешевле, если что можно в виде прсто скрипта который запускаем а он генерит и ложит файл куда нужно.

PHP
14 лет назад
logik_q
Vitaliy 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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