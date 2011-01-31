Стоит задача в установке ssl сертификата по нажатию кнопки на странице браузера, данный код реализован у вебмоней лайт. Так же нужно чтобы требуемый код работал в большинстве браузеров. Нужен человек который сталкивался с такой задачей ...
Доработать сайт
Доработать сайт
www_pereplanirovkamos_ru
1. переустановить модх
2. установить форму вопрос-ответ
3. фотогалерею
4. поиск
5. доработать вывод статей
Ваши предложения
Заявки фрилансеров
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