Импорт ssl сертификата в хранилище браузеров

Стоит задача в установке ssl сертификата по нажатию кнопки на странице браузера, данный код реализован у вебмоней лайт. Так же нужно чтобы требуемый код работал в большинстве браузеров. Нужен человек который сталкивался с такой задачей и успешно её решил, вопрос оплаты будет обговариваться лично.