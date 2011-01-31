Шаблон joomla

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Завершен3 заявки142 просмотра

Есть вёрстка . Надо сделать шаблон. Сам могу просто не успеваю. Жду предложений. Шаблон простой. предложения из разряда 50$ - не принимаются. сразу говорю в стоимости ориентируюсь очень хорошо.

Joomla
14 лет назад
4pin
47 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

sg-design
Сергей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Всё выполнено быстро, недорого и качественно. Работой доволен, сроками и качеством также. Человек знает своё дело. РЕКОМЕНДУЮ !!!!
Рад сотрудничеству с Владимиром - четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую всем к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

sg-design
Сергей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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