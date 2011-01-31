Программирование сайта на платформе Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок99 просмотров

Сайт тур. фирмы, прототип креплю в аттаче.

В данный момент разрабатывается дизайн сайта + верстка.

Параллельно нужно подготовить программную часть на движке

http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/editions/standard.php#tab-features-link

Основные разделы:

1. Статические страницы

2. Информационные разделы (Страны, Туры, Топ. предложения)

3. Регистрация/авторизация пользователей

Дополнительные особенности:

1. Мультиязычность (Причем, зарегистрированные пользователи также должны быть разделены: русские и иностранцы)

2. Разработать скрипт поздравлений с ДР для всех зарегистрированных пользователей

3. Подключить сторонние модули (заказ туров, бронь гостиниц).

Заинтересовавшихся прошу писать на [email protected], обязательно портфолио работ с разработкой сайтов на Битрикс.

Обязательно:

Оперативное и качественное выполнение работы.

Гарантируем своевременную оплату+премию, если задача будет выполнена раньше заявленного срока.

Указывайте бюджет и сроки.

Спасибо.

14 лет назад
loyal
37 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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