Стоит задача в установке ssl сертификата по нажатию кнопки на странице браузера, данный код реализован у вебмоней лайт. Так же нужно чтобы требуемый код работал в большинстве браузеров. Нужен человек который сталкивался с такой задачей ...
Программирование сайта на платформе Битрикс
Сайт тур. фирмы, прототип креплю в аттаче.
В данный момент разрабатывается дизайн сайта + верстка.
Параллельно нужно подготовить программную часть на движке
http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/editions/standard.php#tab-features-link
Основные разделы:
1. Статические страницы
2. Информационные разделы (Страны, Туры, Топ. предложения)
3. Регистрация/авторизация пользователей
Дополнительные особенности:
1. Мультиязычность (Причем, зарегистрированные пользователи также должны быть разделены: русские и иностранцы)
2. Разработать скрипт поздравлений с ДР для всех зарегистрированных пользователей
3. Подключить сторонние модули (заказ туров, бронь гостиниц).
Заинтересовавшихся прошу писать на [email protected], обязательно портфолио работ с разработкой сайтов на Битрикс.
Обязательно:
Оперативное и качественное выполнение работы.
Гарантируем своевременную оплату+премию, если задача будет выполнена раньше заявленного срока.
Указывайте бюджет и сроки.
Спасибо.
Заявки фрилансеров
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