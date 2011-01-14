Запуск готового парсера по крону

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка181 просмотр

Требуется сделать 2 работы:

1) На нашем сайте есть работающие парсеры сравнения наличия товаров с поставщиками (заходят на сайт поставщиков, смотрят наличие и выставляют соответствующие на нашем сайте).

Сейчас парсеры запускаются вручную из cms сайта (наша разработка).

Необходимо настроить запуск парсеров через крон на запуск 1 раз в неделю.

2) Исправить ошибку выгрузки цен товаров в яндекс маркет. Периодически нам присылают ошибки о несовпадении цен в яндекс маркете с ценой интернет магазина. Необходимо разобраться в чем ошибка и устранить ее.

Пример:

редложение снято

Блюдо для фруктов (# 263-223)

Цена: 1226 RUR, в наличии

40x41x40

Подробности проверки:

Тип проверки: визуально

Дата проверки: 24.01.2011 ~15ч

Ошибка № 2133419 на сайте магазина не найдена цена, указанная на Маркете - предложение снято

Фруктовница (# 308-028)

Цена: 28940 RUR, в наличии

0x0x0

Подробности проверки:

Тип проверки: визуально

Дата проверки: 14.01.2011 ~19ч

По первому случаю понятно – дело в округлении. По второму случаю не понятно.

Если на 2 ой ошибке кликнуть по ссылки то открывается вообще другой товар

http://www.darissimo.ru/products/fruktovnici/fruktovnica/

связь по icq 614400

14 лет назад
andysky
Андрей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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