Удаленно составлять описания к детским игрушкам

$800
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт24 заявки1025 просмотров

Удаленная работа составлять дополнительное описание к товарам детского интернет магазина .В базе около 6000 тыс наименований. В наличии около 3 тыс. товаров.. Придуманое самим или "взятое" у конкурентов и переделанное строго до уникальности текста. работа через админскую панель .Необходимы хорошее понимание детских товаров и игрушек.Необходимо указать;1Размер товара 2 материал и 3 возраст ребенка от 60 слов (НЕ СЧИТАЯ ПРЕДЛОГОВ И ТП.)

Пожалуйста желающие пробуйте вот саит http://www.pchelenok.com/ Выберите товары без описаний и

сделаите описание к каждому товару от 60 слов . И пришлите мне на [email protected] если понравится , будем работать -оплата по факту ,хоть каждый день- яндекс деньги или другое.цена 1- описание 14 рублей.+ инфляция ))

Жду с нетерпением!

16 лет назад
rrrer
49 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 отзывов(-1)

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