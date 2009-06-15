Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену и примеры подобных работ. P.S. Предложения в личку не писать, только в проект.
Удаленно составлять описания к детским игрушкам
Удаленная работа составлять дополнительное описание к товарам детского интернет магазина .В базе около 6000 тыс наименований. В наличии около 3 тыс. товаров.. Придуманое самим или "взятое" у конкурентов и переделанное строго до уникальности текста. работа через админскую панель .Необходимы хорошее понимание детских товаров и игрушек.Необходимо указать;1Размер товара 2 материал и 3 возраст ребенка от 60 слов (НЕ СЧИТАЯ ПРЕДЛОГОВ И ТП.)
Пожалуйста желающие пробуйте вот саит http://www.pchelenok.com/ Выберите товары без описаний и
сделаите описание к каждому товару от 60 слов . И пришлите мне на [email protected] если понравится , будем работать -оплата по факту ,хоть каждый день- яндекс деньги или другое.цена 1- описание 14 рублей.+ инфляция ))
Жду с нетерпением!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг5 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужны 3 статьи Seo. Темы: 2 - сигнализации Scher-khan, 1 - женщина за рулём. От вас нужна ссылка на портфель, посмотрю и выберу. Пишите только если имеете опыт подобных работ. Плачу ...Завершен16 лет назад
Написание серии статей для журнала.Закрыт16 лет назад
- $50
Требуется написать 10 статей. Тема проект электроснабжения квартиры. Оплата 1/1000 По факту. Читаемость, униклаьность. 3000 знаков статья. 441 200 577 , все тамКопирайтинг3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужна статья о дизайне интерьера. Статья должна быть уникальная и интересная Подразделы: 1. Дизайн ванной комнаты 2. Дизайн кухонь 3. Дизайн гостиной 4. Дизайн спальни 5. Дизайн детской.Копирайтинг2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Требуется написание текстов для сайта по компьютерной помощи. Темы:Абонентское обслуживание компьютеров Установка Windows Удаление вирусов Создание сети Восстановление информации Настройка беспроводной сети Настройка локальной сети Настройка роутера ...Копирайтинг48 заявокЗакрыт16 лет назад
Ищу пару рерайтеров/копирайтеров. Подробности по почте [email protected]Копирайтинг49 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно написать статью про согласование перепланировки в Екатеринбурге.Завершен16 лет назад
Необходимо описать возможности сайта или так скажем написать раздел "О проекте". Приветствуется оригинальное описание возможностей и технологии сайта. Неплохо бы включить обрезанные скриншоты для наглядности. Проект по функционалу напоминает "хабрахабр".Завершен16 лет назад
- $50
Здравствуйте. Нужно написать: 1500 знаков "пляжная тема" - SEO 2000 знаков "свадебная тема" - SEO Ключи дам исполнителю. Срок 1 день, ...Завершен16 лет назад