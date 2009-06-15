Статьи для сайта: "Компьютерная помощь"

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Закрыт48 заявок456 просмотров

Требуется написание текстов для сайта по компьютерной помощи.

Темы:Абонентское обслуживание компьютеров

Установка Windows

Удаление вирусов

Создание сети

Восстановление информации

Настройка беспроводной сети

Настройка локальной сети

Настройка роутера

Заправка картриджей

16 лет назад
rabota083
Максим 
42 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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