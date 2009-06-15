Нужно 3 статьи

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен3 заявки314 просмотров

Нужно подготовить 3 статьи. Статьи нужны срочно, за 3-4 часа. За подробностями обращайтесь в приват, обязательно наличие портфолио. Оплата 90 рублей за статью, через систему вебмани.

16 лет назад
kuzyusha
41 год
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранные исполнители

Nadi
51 год
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
16 лет назад
$9
1 день
Могу порекомендовать Надежду, как ответственного и грамотного исполнителя. Мой заказ был сделан в кратчайшие сроки. Я получила хорошо написанные, интересные статьи. Сотрудничеством более, чем довольна, надеюсь, будем продолжать работать.
Прекрасный заказчик: очень четкое ТЗ, моментальная оплата - приятно было работать, надеюсь, будем сотрудничать и в дальнейшем.
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Ольга 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
13 отзывов
16 лет назад
$9
1 день
Спасибо большое Ольге за проделанную работу. Я получила грамотные, качественные статьи точно в срок. Буду продолжать сотрудничество. Желаю вам хороших заказов и звонких монет в Кипере. Всем рекомендую Ольгу, в качестве опытного копирайтера, хорошо управляющегося с буквами.
Один из тех заказчиков, с которыми действительно приятно работать. Быстро, дружелюбно и профессионально - вот какие остались впечатления о работе. Оплата достойная и моментальная. А приятным бонусом был положительный отзыв. Очень надеюсь еще поработать

Заявки фрилансеров

Nadi
51 год
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
16 лет назад
Spoiler
Ольга 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
13 отзывов
16 лет назад

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