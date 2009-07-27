Написание аналитических и простых статей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен15 заявок795 просмотров

Требуются большие (не менее 20 тыс знаков без пробелов), аналитические статьи на темы:

"Обзор серверных платформ среднего класса. (по состоянию на 2008-2009г)" и "Датацентр. Особенности, возможности, выбор".

Примеры статей:

http://www.citforum.ru/hardware/arch/server_confront/

http://www.osp.ru/lan/2006/07/2549683/

http://www.bytemag.ru/articles/detail.php?ID=6591

Эти статьи будут нести и фотовставки. (Автор должен будет определить что именно фотографировать).

Так же нужны две обычных статьи (10 тыс знаков без пробелов) с вводной частью и финальной. Дабы текст не выглядел отрезанным.

На темы:

"Как расчитать объем потребляемого сервером трафика?" и "Регламентные работы, зачем они нужны?"

В дальнейшем (ближайшие 1-2 мес) появится необходимость пополнения (с периодичностью, примерно 1 статья в неделю) количества и больших и малых статей по схожим тематикам. В случае наличия уже готовых статей (копирайт) на схожие тематики (сервер, ЦОД, датацентр и т.д...), готов рассмотреть их приобретение.

16 лет назад
colocat
48 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранные исполнители

dmitry_shal
57 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$200
5 дней
Четкая и грамотная речь. Отличный слог. Точное исполнение заявленных сроков при нетривиальной задаче. Рекомендую для сотрудничества как надежного и грамотного исполнителя. Дмитрий, успехов Вам.
Замечательный заказчик, работать было очень приятно. Надеюсь, продолжим сотрудничество. Четко поставленные задачи, лояльное отношение, конструктивное общение и моментальная оплата. Спасибо!
avy
51 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
7 отзывов(-3)
16 лет назад
$5
2 дня
Андрей показался уверенным специалистиом в своей области и обязался выполнить работу в течении 2х дней, однако, по прошестивии 2х недель, от Андрея не поступило ровным счетом никаких известий об ходе работ. Периодически, я пытался дозвонится до него по телефону и один раз мне это удалось, было сказано что проблемы временные и он все вышлет как только появится доступ в интернет. Наколько я понимаю, доступ в интернет у Андрея появился вчера (14.07.2009) а вот результатов работы - нет. Мной была сделана предоплата его работы в размере 120 USD. Видимо этих денег и самой работы я так уже и не увижу. Не рекомендую работать с этим человеком. Очень ненадежный фрилансер.

Заявки фрилансеров

dmitry_shal
57 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
avy
51 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
7 отзывов(-3)
16 лет назад

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