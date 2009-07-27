Написание аналитических и простых статей

Требуются большие (не менее 20 тыс знаков без пробелов), аналитические статьи на темы:

"Обзор серверных платформ среднего класса. (по состоянию на 2008-2009г)" и "Датацентр. Особенности, возможности, выбор".

Примеры статей:

http://www.citforum.ru/hardware/arch/server_confront/

http://www.osp.ru/lan/2006/07/2549683/

http://www.bytemag.ru/articles/detail.php?ID=6591

Эти статьи будут нести и фотовставки. (Автор должен будет определить что именно фотографировать).

Так же нужны две обычных статьи (10 тыс знаков без пробелов) с вводной частью и финальной. Дабы текст не выглядел отрезанным.

На темы:

"Как расчитать объем потребляемого сервером трафика?" и "Регламентные работы, зачем они нужны?"

В дальнейшем (ближайшие 1-2 мес) появится необходимость пополнения (с периодичностью, примерно 1 статья в неделю) количества и больших и малых статей по схожим тематикам. В случае наличия уже готовых статей (копирайт) на схожие тематики (сервер, ЦОД, датацентр и т.д...), готов рассмотреть их приобретение.