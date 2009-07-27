Уважаемые фрилансеры!! Нужно срочно придумать название для дизайн-студии желательно чтобы имел свободный домен в зоне .com Заранее благодарю!!! КОНКУРС ЗАКРЫТ! В ХОДЕ ...
Написание аналитических и простых статей
Требуются большие (не менее 20 тыс знаков без пробелов), аналитические статьи на темы:
"Обзор серверных платформ среднего класса. (по состоянию на 2008-2009г)" и "Датацентр. Особенности, возможности, выбор".
Примеры статей:
http://www.citforum.ru/hardware/arch/server_confront/
http://www.osp.ru/lan/2006/07/2549683/
http://www.bytemag.ru/articles/detail.php?ID=6591
Эти статьи будут нести и фотовставки. (Автор должен будет определить что именно фотографировать).
Так же нужны две обычных статьи (10 тыс знаков без пробелов) с вводной частью и финальной. Дабы текст не выглядел отрезанным.
На темы:
"Как расчитать объем потребляемого сервером трафика?" и "Регламентные работы, зачем они нужны?"
В дальнейшем (ближайшие 1-2 мес) появится необходимость пополнения (с периодичностью, примерно 1 статья в неделю) количества и больших и малых статей по схожим тематикам. В случае наличия уже готовых статей (копирайт) на схожие тематики (сервер, ЦОД, датацентр и т.д...), готов рассмотреть их приобретение.
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