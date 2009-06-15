Требуется на постоянной основе ведение дневника, от имени доставщика пиццы, образец для подражания здесь: http://www.cd4user.net/anekdot/dnevnik_moskvicha.shtml , практически полная свобода творчества без сроков, главное что-бы было смешно. Главное, в сюжетах, непосредственно пиццерия освещалась позитивно. ...
Описания новых гаджетов
Нужно написать несколько обзоров новых хайтэч гаджетов. Указывайте цену за тысячу символов.
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