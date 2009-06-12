Составить текст для флаера

# 1 — $

Нужно придумать текст для флаера мотошколы.

Сайт мотошколы - http://motoshkola.com

Что должен передавать флаер:

- информацию о школе.

- информацию о том, что мы предагаем первое тестовое занятие за 50 грн. (или скидку 50 проц)

- информацию о курсах

Все что вам нужно - есть на сайте, красиво придумайте текс.

Нужно сделать сегодня.

Сразу в предложение или личку пишите текст флаера, я приду домой вечером, через часов 6-7, выберу понравившийся текст и оплачу.

Если текст будех хорош - закажем еще 2 флаера.

Можете сразу оставлять номера кошельков