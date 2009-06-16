Статьи о медицине

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Завершен23 заявки515 просмотров

Нужно несколько интересных медицинских статей, темы: генотипирование, кариотипы и т.п.

Нужен автор с медицинским образованием. Статьи должны быть только уникальными и обязательно понятными для читателя.

Шансы имеют только кандидаты с примерами подобных работ. Возможно попрошу встроить пару ключей.

4 - 6 wmz за 1000 знаков

16 лет назад
krevlyaka
Darya 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Выбранный исполнитель

shushundra
Наталья 
44 года
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад
$6
1 день
Написано живо и понятно, хотя тема очень не простая. Сдано все точно в срок. Надеюсь поработаем еще!
Спасибо, приятно было работать с вами вновь!

Заявки фрилансеров

shushundra
Наталья 
44 года
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад

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