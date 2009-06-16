Требуется на постоянной основе ведение дневника, от имени доставщика пиццы, образец для подражания здесь: http://www.cd4user.net/anekdot/dnevnik_moskvicha.shtml , практически полная свобода творчества без сроков, главное что-бы было смешно. Главное, в сюжетах, непосредственно пиццерия освещалась позитивно. ...
Статьи о медицине
Нужно несколько интересных медицинских статей, темы: генотипирование, кариотипы и т.п.
Нужен автор с медицинским образованием. Статьи должны быть только уникальными и обязательно понятными для читателя.
Шансы имеют только кандидаты с примерами подобных работ. Возможно попрошу встроить пару ключей.
4 - 6 wmz за 1000 знаков
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг37 заявокЗакрыт16 лет назад
- $325
Требуется рерайтер и корректировщик описаний. В данный момент в магазине DVDClick требуется переписать 3100 позиций,потребуется корректировка только одного поля: - рерайт основного описания позиции - Описание должно быть 350-500 ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Нужен человек, который немного раздупляется в цмс друпал, на входе готовый сайт с установленной цмс-кой и форумом и текстовый файл со списком тайтлов разбитых по тематикам, вам нужно создать контейнеры, форумы и внутри темы с ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $250
Требуется качественный рерайт, копирайт статей на тему скутеров Интересны статьи с описанием широкого спектра производителей - японские, китайские, европейские, отечественные. В большей степени интересует полезность статьи - к примеру ...Копирайтинг5 исполнителейЗавершен16 лет назад
- $40
Тематика сайта: Продажа виагры и сиалиса. Ключевые слова: сиалис, купить сиалис,дженерик сиалиса, виагра купить,левитра,купить левитру. Вхождение ключевых слов: 3-5%Копирайтинг5 исполнителейЗакрыт16 лет назад
- $150
Написать 43к уникального, качественного текста.Копирайтинг1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $250
Требуется качественный рерайт, копирайт статей на тему Мини тракторы. Интересны статьи с описанием мини тракторов широкого спектра производителей - японские трактора, китайские, европейские. В больше степени интересует полезность статьи - к примеру ...Копирайтинг3 исполнителяЗавершен16 лет назад
Необходимо написать 5 статей с ключевыми словами Объем 2,5-3 тыс знаков Оплата WM Жду ваших предложений )Копирайтинг3 исполнителяЗавершен16 лет назад
Здравствуйте! Мне нужен человек, который будет писать статьи (новости) на сайт футбольной тематики www.zafootball.ru. Хотелось бы выяснить цену за 1000 постов. Чем ниже цена > тем больше вероятность того, что я выберу Вас. ...Копирайтинг22 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется написать статью по теме межкомнатных дверей. Объем 2000 знаков без пробелов. Статья нужна до завтра, 12.00 МСК. Облата вебмани. Пишите в проекте свои цены, предпочтение исполнителю с небольшой ценой. ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен16 лет назад