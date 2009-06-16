Необходимо написать 5 статей с ключевыми словами Объем 2,5-3 тыс знаков Оплата WM Жду ваших предложений )
"Мини тракторы" (тексты)
Требуется качественный рерайт, копирайт статей на тему Мини тракторы.
Интересны статьи с описанием мини тракторов широкого спектра производителей - японские трактора, китайские, европейские. В больше степени интересует полезность статьи - к примеру "Какой выбрать трактор". Рерайт описания конкретной модели трактора с тех. характеристриками интересует в меньшей степени. Источники находите самостоятельно.
Одна статья по объему не должна превышать 1 - 1,4 К з.б.п. Работа оплачивается после проверки предоставленной пачки 5-10 статей. Сотрудничество долгосрочное. Важно качество рерайта и копирайта - уникальность текста и широта раскрытия темы. Всего требуется порядка 160-180 статей.
Итого бюджет на мини тракторы - 220 у.е. Оплата идет по вебмани рублями.
В тендер указывать свое предложение таким образом: пишите сумму в долларах в графу стоимости услуг исходя из указываемых Вами же ниже сроков и наших расценок. Просьба свои условия не предлагать. Исключение - покупка сразу готовых работ, ранее не принятых кем либо.
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