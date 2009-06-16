"Мини тракторы" (тексты)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен22 заявки572 просмотра

Требуется качественный рерайт, копирайт статей на тему Мини тракторы.

Интересны статьи с описанием мини тракторов широкого спектра производителей - японские трактора, китайские, европейские. В больше степени интересует полезность статьи - к примеру "Какой выбрать трактор". Рерайт описания конкретной модели трактора с тех. характеристриками интересует в меньшей степени. Источники находите самостоятельно.

Одна статья по объему не должна превышать 1 - 1,4 К з.б.п. Работа оплачивается после проверки предоставленной пачки 5-10 статей. Сотрудничество долгосрочное. Важно качество рерайта и копирайта - уникальность текста и широта раскрытия темы. Всего требуется порядка 160-180 статей.

Итого бюджет на мини тракторы - 220 у.е. Оплата идет по вебмани рублями.

В тендер указывать свое предложение таким образом: пишите сумму в долларах в графу стоимости услуг исходя из указываемых Вами же ниже сроков и наших расценок. Просьба свои условия не предлагать. Исключение - покупка сразу готовых работ, ранее не принятых кем либо.

16 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

Pashko
Павел 
41 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов
16 лет назад
$5
1 день
Один из первых выдал статьи, как всегда уникальные на 100% Спасибо Павлу за комфортные рабочие часы.
В который раз работаю с Александром и в который раз остаются только приятные воспоминания. Всегда четкое ТЗ и своевременная оплата. 10 баллов!!! Так держать.
Amelia_m_job
Lusine Ananyan 
43 года
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
16 лет назад
$70
5 дней
Изначально не все статьи подошли по тематике, но Люсине все исправила и выслала в короткий срок. Ответственный исполнитель.
just_do
40 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
10 отзывов(-1)
16 лет назад
$110
5 дней

Заявки фрилансеров

Pashko
Павел 
41 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов
16 лет назад
Amelia_m_job
Lusine Ananyan 
43 года
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
16 лет назад
just_do
40 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
10 отзывов(-1)
16 лет назад

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