"Мини тракторы" (тексты)

Требуется качественный рерайт, копирайт статей на тему Мини тракторы.

Интересны статьи с описанием мини тракторов широкого спектра производителей - японские трактора, китайские, европейские. В больше степени интересует полезность статьи - к примеру "Какой выбрать трактор". Рерайт описания конкретной модели трактора с тех. характеристриками интересует в меньшей степени. Источники находите самостоятельно.

Одна статья по объему не должна превышать 1 - 1,4 К з.б.п. Работа оплачивается после проверки предоставленной пачки 5-10 статей. Сотрудничество долгосрочное. Важно качество рерайта и копирайта - уникальность текста и широта раскрытия темы. Всего требуется порядка 160-180 статей.

Итого бюджет на мини тракторы - 220 у.е. Оплата идет по вебмани рублями.

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