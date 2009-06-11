Здравствуйте!

Мне нужен человек, который будет писать статьи (новости) на сайт футбольной тематики www.zafootball.ru. Хотелось бы выяснить цену за 1000 постов. Чем ниже цена > тем больше вероятность того, что я выберу Вас.

Посты футбольные, связанные с футболом и пересекающимися видами спорта.

Пишите сюда, завтра прийду прочитаю предложения и определюсь. В приват заглядывать нет времени, так что не буду.

Спасибо за внимание.