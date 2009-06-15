Добрый день!

Требуется рерайт статей с исходниками. Темы: косметика, фильтры и оочистители воздуха (для себя).

Возможно постоянное сотрудничество.

Предлагайте свои цены и оставляйте номера асек.

ВСЕ, КТО ПИШУТ В ЛИЧКУ, АСЬКУ, ПОЧТУ - попадают в игнор. Писать только здесь.

Для тех кто в танке - ПИСАТЬ ТОЛЬКО ЗДЕСЬ, в проекте!!!:)