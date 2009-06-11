Необходимо написать 2 статьи с ключевыми словами и одну информационного характера. Каждая статья по 3000 знаков. Срок 3-4 дня.
Рерайт – Копирайт
Нужен на постоянной основе человек, который будет писать статьи на заданные тематики. Темы разные. Пишите сюда свои цены, буду выбирать в первую очередь по цене и качеству текста. В личку не писать, отписывайтесь ТОЛЬКО в данной теме.
Чтобы выбрать исполнителя каждому кандидату предоставляется тестовое задание.
Тестовое задание
Статья должна быть не менее 1000 знаков. Тематика "Регистрация сайта в каталогах сайтов и статей". Тексты присылайте в личку, будем смотреть.
Кандидаты без тестового задания не рассматриваются.
Заявки фрилансеров
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