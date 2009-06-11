Рерайт – Копирайт

Нужен на постоянной основе человек, который будет писать статьи на заданные тематики. Темы разные. Пишите сюда свои цены, буду выбирать в первую очередь по цене и качеству текста. В личку не писать, отписывайтесь ТОЛЬКО в данной теме.

Чтобы выбрать исполнителя каждому кандидату предоставляется тестовое задание.

Тестовое задание

Статья должна быть не менее 1000 знаков. Тематика "Регистрация сайта в каталогах сайтов и статей". Тексты присылайте в личку, будем смотреть.

Кандидаты без тестового задания не рассматриваются.