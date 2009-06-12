Написание статьи

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен15 заявок366 просмотров

Требуется написать статью по теме межкомнатных дверей.

Объем 2000 знаков без пробелов.

Статья нужна до завтра, 12.00 МСК.

Облата вебмани. Пишите в проекте свои цены, предпочтение исполнителю с небольшой ценой.

Спасибо за внимание.

Написание статей
16 лет назад
Tankas
41 год
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Pashko
Павел 
41 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов
16 лет назад
$2
1 день
Статья написана грамотно, соблюдены все рекомендации по написанию. Работа сдана раньше срока, что никоим образом не повлияло на качество статьи. От сотрудничества с Павлом остались только положительные эмоции.
Четкое ТЗ, своевременная оплата, приятное общение.... Все что нужно для быстрой и качественной работы. Моя оценка 10+. Всем очень рекомендую такого заказчика. Спасибо.

Заявки фрилансеров

Pashko
Павел 
41 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов
16 лет назад

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