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Lusine Ananyan
Amelia_m_job
Amelia_m_job
41 год
Армения
/
Ереван
15 лет на
фриланс
-бирже
Была
15 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
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Александр
regado
40 лет
Россия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
389 отзывов
$11
10 баллов
15 лет назад
"Мини тракторы" (тексты)
Изначально не все статьи подошли по тематике, но Люсине все исправила и выслала в короткий срок. Ответственный исполнитель.
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Отзывы заказчиков
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