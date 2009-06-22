Amelia_m_job

Lusine Ananyan Amelia_m_job

 
41 годАрмения/Ереван
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
regado
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$11
10 баллов
15 лет назад
"Мини тракторы" (тексты)
Изначально не все статьи подошли по тематике, но Люсине все исправила и выслала в короткий срок. Ответственный исполнитель.