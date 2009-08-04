Создание уникальных описаний в магазине

Итак,19 июля,прошло уже 5 дней с даты,когда работа должна была быть сдана,что имеем в итоге: к сроку из 3100 описаний сделано только 464 Из этих 464 выявлены следующие серьезные недочеты 1.В задании указано что каждое описание должно быть в р-не 400 символов,в данный момент малое кол-во выполненных вами описаний приближается к 300,в лучшем случае это 180-200 символов. 2.Каждое описание должно быть уникальным,как и сказано в задании под которым вы ставили свое согласие,сейчас же вы просто повторяете описание в похожих позициях,к примеру Байки из склепа - все описания повторяются,а для каждой позиции требуется свое уникальное описание. + Оплачено 3 четверти работы в размере 225 USD,которые конечно же никто не вернет,следовательно это можно квалифицировать как мошенничество.Человека постоянно нет в сети,на запросы не отвечает ни по icq,ни через веблансер. Ввиду вышеперечисленных фактов заявляю: данный фрилансер - мошенник,опасайтесь работы с ним и никогда,ни в коем случае не высылайте предоплату. ДОПОЛНЕНИЕ: В дополнение к своему отзыву оставляю переписку,которая случилась 20 июля (на неделю позже запланированного срока о сдаче работы) Irina (11:51:45 20/07/2009) здравствуйте Irina (11:52:33 20/07/2009) что ж выв так?я ж просила вас - войти в положение, что болела, что напишу, если я б была б мошенником, я б последнюю оплату взяла, а я ее не взяла. сказала, что как допишу-сразу доплатите Irina (11:52:36 20/07/2009) было ж такое? dreamtravel (11:55:04 20/07/2009) 464 описания,с учетом исправлений в лучшем случае 200,которые можно принять,из 3100 за оговоренный срок.при этом исправно получая оплату - это просто потрясает dreamtravel (11:55:33 20/07/2009) болели вы не более недели,тут даже этот срок не получит,работа не сделана даже на 1 десятую Irina (11:55:44 20/07/2009) извините, но все же, я вас всегда предупреждала.я не собираюсь ни скрываться ничего, я все напишу Irina (11:55:53 20/07/2009) у меня переезд, болезнь. все таки все мы люди Irina (11:56:03 20/07/2009) говорю же, я все напишу, скрываться я не собираюсь Irina (11:56:26 20/07/2009) просто вы согласились со мной, когда я вас предупреждала , что позже будет Irina (11:56:36 20/07/2009) вы соглашалимсь, а потом выдали отзыв Irina (11:56:41 20/07/2009) нельзя так( dreamtravel (11:58:00 20/07/2009) я согласился не зная сколько там в данный момент,ожидал не менее половины,но столько,теперь вам потребуется еще месяц,а кто вам его даст? Irina (11:58:25 20/07/2009) я за неделю напишу, поверьте мне Irina (11:58:33 20/07/2009) и по описаниям еще Irina (11:58:45 20/07/2009) задание - было рерайт, так? Irina (11:58:52 20/07/2009) я рерайтила то, что было уже там Irina (11:58:53 20/07/2009) так? dreamtravel (11:59:04 20/07/2009) невозможно такую работу выполнить за неделю,у меня 8 рерайтеров включая вас,это НЕРЕАЛЬНО,по качественному - так и за месяц нереально Irina (11:59:08 20/07/2009) если идет одинаковое все, то как с этим поступать? Irina (12:07:14 20/07/2009) не хотите, как хотите. dreamtravel (12:08:31 20/07/2009) Что я не хочу?Вам не успеть сдать нормальную работу за неделю,а учитывая это,рискую как и сейчс получить какашку за свои же деньги,уж лучше поищу исполнительнее человека. Irina (12:09:14 20/07/2009) вы не правы, понаписали на меня, некрасиво, надо было сразу писать мне, что не согласны, я б вообщше с вами не рабьотала Irina (12:09:20 20/07/2009) не адекватный вы! Irina (12:09:39 20/07/2009) мошенники так не поступают, как я. Если б я мошенничалоа, я б и за посл неделю взяла Irina (12:09:42 20/07/2009) сами подумайте dreamtravel (12:13:07 20/07/2009) это я еще неадекватный :-D Если все приведенные выше претензии вы считаете неадекватом,раздутой глупостью и прочим,ну у вас высокая самооценка в таком случае. Отмечу что работу вы должны были сдать 13го числа.Я допускал что к этому числу с учетом болезни не готово 30%. Я написал вам 15-го,потом 18 и только 19го уже написал отзыв и заблокировал ваш аккаунт в вебмани с целью возврата средств. На этот момент не готово 90% работы,за месяц!И я еще неадекватен,прошу более не беспокоить меня,отзыв остается в силе. Irina (12:15:22 20/07/2009) да пожалуйста От себя замечу - данный исполнитель не только мошенник (средства не были возвращены,с ее стороны даже речи об этом не было),но и позволяет себе высказывания о заказчике как базарная торговка.Я призываю бойкотировать данного исполнителя,я очень надеюсь что вы никогда не окажитесь на моем месте,ситуация крайне неприятная. ПРОШУ ОБРАТИТЬ НА 3 ФАКТА -РАБОТА К СРОКУ СДЕЛАНА НА 5% -ОПЛАЧЕНА СО СТОРОНЫ ЗАКАЗЧИКА НА 90% -СРЕДСТВА НИКТО НЕ ВЕРНУЛ Если у вас есть желание с ней работать - работайте только по СБС и никак иначе,никаких прямых переводов!Кинет,олает и глазом не моргнет! PPS.От арбитража Вебмани: Действий по разблокировке данного WMID ответчиком не предпринималось. Средства с указанного WMID выведены до установления блокировки. По данному факту истцу следует обращаться в правоохранительные органы. Информация может быть передана в правоохранительные органы по официальному запросу. В связи с невозможностью рассмотрения и разрешения дела по существу производство по делу прекращается. 13 августа написал заявление по факту мошенничества в отдел "К" МВД.Обязательно сообщу чем все закончится в итоге.