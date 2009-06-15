Копиратинг текста. Проект для Егоренко Антона.

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен7 заявок383 просмотра

Написать 43к уникального, качественного текста.

16 лет назад
webgreck
37 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
259 отзывов(-1)
16 лет назад
$150
3 дня
Антон выполнил все четко по ТЗ и в срок. Буду дальше работать с ним.
Сотрудничеством с Андреем весьма доволен! Очень четкое ТЗ, приятное общение и моментальная оплата) Все вместе это дает очень хороший результат совместной деятельности) РЕКОМЕНДУЮ!

Заявки фрилансеров

FPM
41 год
18 лет в сервисе
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3 года назад
259 отзывов(-1)
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