Создание структуры форума

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Закрыт4 заявки237 просмотров

Нужен человек, который немного раздупляется в цмс друпал, на входе готовый сайт с установленной цмс-кой и форумом и текстовый файл со списком тайтлов разбитых по тематикам, вам нужно создать контейнеры, форумы и внутри темы с указанными заголовками и несколькими строками текста. 10 центов за каждую тему, если есть большоле желание работать помогу разобраться с друпалом, работы всем хватит.

За подробностями в аську: 380256831

Drupal
16 лет назад
Serg_Chupak
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
3 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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