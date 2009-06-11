Создание структуры форума

Нужен человек, который немного раздупляется в цмс друпал, на входе готовый сайт с установленной цмс-кой и форумом и текстовый файл со списком тайтлов разбитых по тематикам, вам нужно создать контейнеры, форумы и внутри темы с указанными заголовками и несколькими строками текста. 10 центов за каждую тему, если есть большоле желание работать помогу разобраться с друпалом, работы всем хватит.

За подробностями в аську: 380256831