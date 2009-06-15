Тексты о скутерах

Требуется качественный рерайт, копирайт статей на тему скутеров

Интересны статьи с описанием широкого спектра производителей - японские, китайские, европейские, отечественные.

В большей степени интересует полезность статьи - к примеру "Какой выбрать скутер".

Рерайт описания конкретной модели с тех. характеристриками интересует в меньшей степени.

Источники находите самостоятельно.

Одна статья по объему не должна превышать 1 - 1,4 К з.б.п.

Работа оплачивается после проверки предоставленной пачки 5-10 статей. Сотрудничество долгосрочное. Важно качество рерайта и копирайта - уникальность текста и широта раскрытия темы.

Всего требуется порядка 100 статей.

Итого бюджет на мини тракторы - 100 - 140 у.е. Оплата идет по вебмани wmr или wmz

В тендер указывать свое предложение таким образом: пишите сумму в долларах в графу стоимости услуг исходя из указываемых Вами же ниже сроков и наших расценок.

Просьба свои условия не предлагать. Исключение - покупка сразу готовых работ, ранее не принятых кем либо.