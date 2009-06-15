Тексты о скутерах

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен23 заявки625 просмотров

Требуется качественный рерайт, копирайт статей на тему скутеров

Интересны статьи с описанием широкого спектра производителей - японские, китайские, европейские, отечественные.

В большей степени интересует полезность статьи - к примеру "Какой выбрать скутер".

Рерайт описания конкретной модели с тех. характеристриками интересует в меньшей степени.

Источники находите самостоятельно.

Одна статья по объему не должна превышать 1 - 1,4 К з.б.п.

Работа оплачивается после проверки предоставленной пачки 5-10 статей. Сотрудничество долгосрочное. Важно качество рерайта и копирайта - уникальность текста и широта раскрытия темы.

Всего требуется порядка 100 статей.

Итого бюджет на мини тракторы - 100 - 140 у.е. Оплата идет по вебмани wmr или wmz

В тендер указывать свое предложение таким образом: пишите сумму в долларах в графу стоимости услуг исходя из указываемых Вами же ниже сроков и наших расценок.

Просьба свои условия не предлагать. Исключение - покупка сразу готовых работ, ранее не принятых кем либо.

16 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

rinna26
Ринна 
42 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Исполнитель молодец. Предоставил весьма качественный текст по намеченному плану. Спасибо, Ринна!
Александр хороший и порядочный заказчик, с ним приятно сотрудничать.
badjam
45 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$100
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
lananekrasova
Светлана 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
16 лет назад
$20
5 дней
Ранее сотрудничал со Светланой по текстам погрузчиков. Как и тогда, и сейчас доволен работой. Рекомендую
Продолжаем сотрудничество! Работа с Александром приносит только положительные эмоции.
bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
10 часов назад
16 лет назад
$10
1 день
Интересные статьи. Логичность и последовательность в работе
Более чем порядочный заказчик. Рекомендую.
Realbh4lyfe
--- 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
4 отзыва(-2)
16 лет назад
$140
7 дней
Качество рерайта неприятно удивило - судите сами при запросе в поиске куска из двух предложений находится в выдаче на первом месте сайт, где идет статья чуть ли не один в один. По проверке на уникальность тексты еле дотягивают 20%. Если это качественный рерайт, что требовалось в проекте то что означает копи паст? P.S. Да, и добавлять себя в проект на веблансере, а затем публиковать проект на фрилансе как заказчика говорит мне, что в работу был взят не копирайтер а нувориш.

Заявки фрилансеров

rinna26
Ринна 
42 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад
badjam
45 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
lananekrasova
Светлана 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
16 лет назад
bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
10 часов назад
16 лет назад
#1
Копирайтинг
Realbh4lyfe
--- 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
4 отзыва(-2)
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • "Мини тракторы" (тексты)

    $250

    Требуется качественный рерайт, копирайт статей на тему Мини тракторы. Интересны статьи с описанием мини тракторов широкого спектра производителей - японские трактора, китайские, европейские. В больше степени интересует полезность статьи - к примеру ...

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Статьи (новости) на сайт футбольной тематики

    Здравствуйте! Мне нужен человек, который будет писать статьи (новости) на сайт футбольной тематики www.zafootball.ru. Хотелось бы выяснить цену за 1000 постов. Чем ниже цена &gt; тем больше вероятность того, что я выберу Вас. ...

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написание статьи

    Требуется написать статью по теме межкомнатных дверей. Объем 2000 знаков без пробелов. Статья нужна до завтра, 12.00 МСК. Облата вебмани. Пишите в проекте свои цены, предпочтение исполнителю с небольшой ценой. ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Рерайтинг

    Добрый день! Требуется рерайт статей с исходниками. Темы: косметика, фильтры и оочистители воздуха (для себя). Возможно постоянное сотрудничество. Предлагайте свои цены и оставляйте номера асек. ВСЕ, КТО ПИШУТ ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Рерайт – Копирайт

    $250

    Нужен на постоянной основе человек, который будет писать статьи на заданные тематики. Темы разные. Пишите сюда свои цены, буду выбирать в первую очередь по цене и качеству текста. В личку не писать, отписывайтесь ТОЛЬКО в ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Статьи по теме стройка-электрика

    $50

    И так нужны статьи по теме стройка – электрика в любых количествах и объемах. Темы: Электромонтаж и все что с этим связанно; Проектирование электрики и все что с этим связанно. ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад