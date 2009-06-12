Тексты о программном обеспечении

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт9 заявок345 просмотров

Требуется на основании разговора по аське и ряда ссылок сайтов конкурентов написать тексты для сайта по продаже программного обеспечения. Также потрубется рекламные статьи для продаваемого ПО

Оплата: 1 доллар за 1 К з.б.п.

Объем текстов: 50-100 К знаков.

Оплата вебмани порциями по приему статей в 10 - 15 штук.

16 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Alia
41 год
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад
$1
7 дней

Заявки фрилансеров

Alia
41 год
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад

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