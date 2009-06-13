Статья о технике

Нужно написать около 20 статей для нового, большого портала.

Тема :" Технологии, которые изменят нашу жизнь". Часть статей есть, но нужны свежие статьи и идеи. Банальное типа клонирование, космические корабли и т.д. не предлогать. Прежде чем начать писать, прошу связаться со мной и уточнинить тему, подходит ли она. Самое лучшее- что-то кардинально новое, что не обсуждалось. В данном случае эта статья будет стоит по максимуму, получит надбавку за идею, а автор сможет работать ( если он конечно пожелает) новостником у нас на портале. Так же прошу указывать ваши цены.

желательно по ICQ 284856830 или через личные сообщения. Проверяю не так часто, поэтому пишите конкретно тему, цену и сроки.