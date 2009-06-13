Статья о технике

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт17 заявок511 просмотров

Нужно написать около 20 статей для нового, большого портала.

Тема :" Технологии, которые изменят нашу жизнь". Часть статей есть, но нужны свежие статьи и идеи. Банальное типа клонирование, космические корабли и т.д. не предлогать. Прежде чем начать писать, прошу связаться со мной и уточнинить тему, подходит ли она. Самое лучшее- что-то кардинально новое, что не обсуждалось. В данном случае эта статья будет стоит по максимуму, получит надбавку за идею, а автор сможет работать ( если он конечно пожелает) новостником у нас на портале. Так же прошу указывать ваши цены.

желательно по ICQ 284856830 или через личные сообщения. Проверяю не так часто, поэтому пишите конкретно тему, цену и сроки.

16 лет назад
MORGAN_
42 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Статья на тему информационной безопасности

    Нужна статья объемом до 6 страниц на тему информационной безопасности экономической информации. Данная тема понимается в контексте компьютерной безопасности, НО очень важно не упустить понятие экономической информации! О чем нужно писать: ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Редактирование текста

    Редактаривать текст для сайта или красиво написать заново.1 лист А4. Цену,сроки,в личном сообщении пожалуйста. Если всё понравится,предложу ещё пару работ.

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Нужно 5 SEO оптимизироанных статей

    Нужно 5 SEO оптимизироанных статей по 600-1000 символов. Ключевые слова: зубчатые ремни клиновые ремни конвейерные ленты приводные ремни подшипники fag Регион Москва, текст должен содержать доп. слова по ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Нужен уникальный контент.

    Нужен уникальный контент оптом. Темы различные. Оплата через вебмани. Фрилансерам без опыта и стажа работы - оплата только после получения мной контента. Фрилансерам с отзывами и стажем - предоплата - 50 %. Аккуратным и ответственным ...

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Составить текст для флаера

    $5

    Нужно придумать текст для флаера мотошколы. Сайт мотошколы - http://motoshkola.com Что должен передавать флаер: - информацию о школе. - информацию о том, что мы предагаем первое тестовое занятие за ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Тексты IP телефонии

    $250

    Требуется написать тексты для блога по IP телефонии http://www.riccontel-blog.com Оплата вебмани по 1 у.е. за 1 К з.б.п. Статья должна быть не более 1, 4 К символов Статьи нужны не технического ...

    Копирайтинг6 исполнителей
    Закрыт
    16 лет назад

  • Название и слоган проекта

    Серия загородных тусовок. Приятная клубная музыка внутри и на терассе, ланж на веранде. Проэкт для тех кому надоели клубы и хочется вдохнуть ночную жизнь по новому. Свежий ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад