Редактирование текста

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен37 заявок603 просмотра

Редактаривать текст для сайта или красиво написать заново.1 лист А4.

Цену,сроки,в личном сообщении пожалуйста.

Если всё понравится,предложу ещё пару работ.

16 лет назад
ssl
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
9 отзывов

Выбранные исполнители

happy-art
Татьяна 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
16 лет назад
$5
3 дня
Супер Мастер Своего Дела.Спасибо большое.
Своевременная оплата + корректное общение = заказчик приятный во всех отношениях.
Irene_Pavlenko
Ирина 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
8 отзывов
16 лет назад
$2
1 день
Оригинально и со вкусом.Быстро,Качественно,Рекомендую.
So-Ha
125 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
5 отзывов
16 лет назад
$2
1 день
Быстро.Качественно.С Изюминкой.Рекомендую.
Очень рада, что моя работа на этом сайте началась с такого замечательного заказчика. Все четко и оперативно. С радостью рекомендую "смежникам", но копирайтинг - надеюсь оставить за собой :))))))

Заявки фрилансеров

happy-art
Татьяна 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
16 лет назад
Irene_Pavlenko
Ирина 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
8 отзывов
16 лет назад
So-Ha
125 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
5 отзывов
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужно 5 SEO оптимизироанных статей

    Нужно 5 SEO оптимизироанных статей по 600-1000 символов. Ключевые слова: зубчатые ремни клиновые ремни конвейерные ленты приводные ремни подшипники fag Регион Москва, текст должен содержать доп. слова по ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Нужен уникальный контент.

    Нужен уникальный контент оптом. Темы различные. Оплата через вебмани. Фрилансерам без опыта и стажа работы - оплата только после получения мной контента. Фрилансерам с отзывами и стажем - предоплата - 50 %. Аккуратным и ответственным ...

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Составить текст для флаера

    $5

    Нужно придумать текст для флаера мотошколы. Сайт мотошколы - http://motoshkola.com Что должен передавать флаер: - информацию о школе. - информацию о том, что мы предагаем первое тестовое занятие за ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Тексты IP телефонии

    $250

    Требуется написать тексты для блога по IP телефонии http://www.riccontel-blog.com Оплата вебмани по 1 у.е. за 1 К з.б.п. Статья должна быть не более 1, 4 К символов Статьи нужны не технического ...

    Копирайтинг6 исполнителей
    Закрыт
    16 лет назад

  • Название и слоган проекта

    Серия загородных тусовок. Приятная клубная музыка внутри и на терассе, ланж на веранде. Проэкт для тех кому надоели клубы и хочется вдохнуть ночную жизнь по новому. Свежий ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен начинающий рерайтер

    Ищу начинающего рерайтера. Тексты дам. Необходимоо знание садово-огородней темы.Уникальность не менее 90%. Бюджет не большой, поэтому выбор по цене и качеству. Пожайлуста указывайте цену, которую хотели бы получить за 1000 знаков. ...

    Копирайтинг50 заявок
    Закрыт
    16 лет назад