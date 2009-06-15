Нужно придумать название для интернет сайта «Словарь». Имеющий смысл. Должен быть свободный домен с названием в зоне «com» и «ru». В двух зонах.
Редактирование текста
Редактаривать текст для сайта или красиво написать заново.1 лист А4.
Цену,сроки,в личном сообщении пожалуйста.
Если всё понравится,предложу ещё пару работ.
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