Приватный проект для Ищенко Марина (rossomaxa-m)

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Завершен1 заявка265 просмотров

Копирайт для заглавной страницы сайта

16 лет назад
vip2web
51 год
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
16 лет назад
$9
5 дней
Работа выполнена профессионально, большое спасибо. Рекомендую.
Приятное впечатление от сотрудничества. Ясное ТЗ и свовременная оплата, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
16 лет назад

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