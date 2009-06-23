Требуются большие (не менее 20 тыс знаков без пробелов), аналитические статьи на темы: "Обзор серверных платформ среднего класса. (по состоянию на 2008-2009г)" и "Датацентр. Особенности, возможности, выбор". Примеры статей: http://www.citforum.ru/hardware/arch/server_confront/ http://www.osp.ru/lan/2006/07/2549683/ ...
Описание возможностей сайта с скриншотами
Необходимо описать возможности сайта или так скажем написать раздел "О проекте". Приветствуется оригинальное описание возможностей и технологии сайта. Неплохо бы включить обрезанные скриншоты для наглядности. Проект по функционалу напоминает "хабрахабр".
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