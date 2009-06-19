Нужны 3 статьи Seo. Темы: 2 - сигнализации Scher-khan, 1 - женщина за рулём.

От вас нужна ссылка на портфель, посмотрю и выберу. Пишите только если имеете опыт подобных работ.

Плачу 5 wmz за 1000 знаков. Статьи нужны примерно по 3000 зн. каждая.

Оплата постатейно, но без предоплаты.