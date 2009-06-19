Нужны 3 статьи Seo

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Завершен36 заявок560 просмотров

Нужны 3 статьи Seo. Темы: 2 - сигнализации Scher-khan, 1 - женщина за рулём.

От вас нужна ссылка на портфель, посмотрю и выберу. Пишите только если имеете опыт подобных работ.

Плачу 5 wmz за 1000 знаков. Статьи нужны примерно по 3000 зн. каждая.

Оплата постатейно, но без предоплаты.

16 лет назад
vaxter
Руслан 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

shushundra
Наталья 
44 года
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад
$45
1 день
Очень ответственный специалист! Хорошо раскрыты темы всех статей, учтены все требования, соблюдены сроки. Гонорар отработан на все 100%. Очень рекомендую!
С вами приятно работать, уже в который раз!

Заявки фрилансеров

shushundra
Наталья 
44 года
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад

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