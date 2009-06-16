Сделать рерайт + прогнать по базам статей

Имеется статья собственного написания.

Надо сделать нужный рерайт(если он нужен) для прогона по базам стеттей.

И прогнать ее по этим же базам.

Только Украина, колличество сайтов в Вашей базе, сроки и цены указывайте в коментариях.

Тематика: бухуслуги, аудит.