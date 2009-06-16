Сайт www.stalintex.ru от 1000 знаков на каждую продукцию из списка арматура катанка круг проволока ВР1 двутавр(двутавровая балка) швеллер полоса швеллер гнутый уголок неравнополочный уголок ...
Сделать рерайт + прогнать по базам статей
Имеется статья собственного написания.
Надо сделать нужный рерайт(если он нужен) для прогона по базам стеттей.
И прогнать ее по этим же базам.
Только Украина, колличество сайтов в Вашей базе, сроки и цены указывайте в коментариях.
Тематика: бухуслуги, аудит.
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