Сделать рерайт + прогнать по базам статей

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки287 просмотров

Имеется статья собственного написания.

Надо сделать нужный рерайт(если он нужен) для прогона по базам стеттей.

И прогнать ее по этим же базам.

Только Украина, колличество сайтов в Вашей базе, сроки и цены указывайте в коментариях.

Тематика: бухуслуги, аудит.

16 лет назад
v1lat
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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