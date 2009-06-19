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Завершен30 заявок567 просмотров

Рерайтинг новости.

Писать для людей, то есть читаемую.

Оплата вебмани рубли.

16 лет назад
Cablemaster
Дмитрий 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранные исполнители

NikoleBobruisk
41 год
17 лет в сервисе
Была
год назад
16 лет назад
$1
1 день
Спасибо за рерайт. Было приятно с вами поработать.
Спасибо за сотрудничество
Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
3 дня назад
16 лет назад
$3
1 день
Инна хорошо и быстро справилась со своей задачей. Спасибо за работу!
Прекрасный заказчик, умеющий четко поставить задачу, конкретно и корректно высказать некоторые замечания и вовремя оплатить работу. Спасибо, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

NikoleBobruisk
41 год
17 лет в сервисе
Была
год назад
16 лет назад
Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
3 дня назад
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