Бизнес-решение для продажи площадок

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  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок214 просмотров

Нужно подгтовить объёмное, красивое и безупречное бизнес-решение по предложению потенциальным рекламодателям аренды рекламным площадок на сайте.

От Вас: креативность, опыт, знание дела. Желательно портфолио аналогичной тематики.

В личку не писать. Сразу ставьте сроки и стоимость.

16 лет назад
sheffcov
Андрей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

jab
55 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
16 лет назад
$30
2 дня
Текст отличный. Правда, нашёл несколько опечаток по тексту. Но работали ночью, в срочном порядке. Сотрудничеством остался доволен, предложил работать более тесно и в дальнейшем.
Быстрая проверка, четкие указания по внесению изменений, мгновенная оплата по завершению работы. Только положительные впечатления от сотрудничества.

Заявки фрилансеров

jab
55 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
16 лет назад

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