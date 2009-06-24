Придумать название

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Завершен24 заявки1478 просмотров
#1$

Дорогие фрилансеры!

Требуется придумать название, слоган и свободное доменное имя в ближайшие три-четыре дня.

Подробности в прикрепленном файле.

Жду Ваших предложений. От других пользователей все скрыто, так что не стесняйтесь, но и не завышайте. Указывайте реальные цены.

Просьба в личку не стучать.

Спасибо за внимание!

16 лет назад
professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

Победитель конкурса

cherrylimemade
Мария 
42 года
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
Мария ответственно отнеслась к заданию, представив наибольшее число удачных вариантов, из которых в итоге был выбран окончательный. Все мои пожелания были учтены, замечания - устранены. Спасибо за работу!
Получила удовольствие от сотрудничества с Ольгой. Четкая постановка задачи, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

cherrylimemade
Мария 
42 года
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад

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