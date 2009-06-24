# 1 — $

Дорогие фрилансеры!

Требуется придумать название, слоган и свободное доменное имя в ближайшие три-четыре дня.

Подробности в прикрепленном файле.

Жду Ваших предложений. От других пользователей все скрыто, так что не стесняйтесь, но и не завышайте. Указывайте реальные цены.

Просьба в личку не стучать.

Спасибо за внимание!