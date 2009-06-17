Несколько SEO-статей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен25 заявок296 просмотров

Нужно написать несколько seo-статей, не нужен креатив, обычный рерайт с добавлением ключей. тематика - мобильные телефоны.

Укажите плз цену за 1000зн.б.п.

Объем - сейчас 10 тыщезнаков..

16 лет назад
chromotron
Валентин 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Anna_Onill
37 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад
$15
2 дня
Контент высокого качества, все сделано отлично, и в сроки. Надеюсь на продолжение сотрудничества, а так-же всем рекомендую. Спасибо)

Заявки фрилансеров

Anna_Onill
37 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Переработать статьи о рынке форекс

    Имеется в наличие ряд статей о рынках форекс – фьючерс. Требуется видоизменить текст, привести их к единому стилю. (Статьи для наполнения специализированного сайта.). Внимание: предложение будет принято только от пользователя, который знает, ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Закрыт
    16 лет назад

  • Придумать названия групп для форума

    Разработать креативные названия групп для форума http://www.wmbaza.com/forum/ названия групп должны быть по аналогии с должностями овощебазы или склада (предлогаемое название - категория пользователей) например: - Дырехтор - Администратор ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Оптимизация структуры форума

    Оптимизация структуры форума http://www.wmbaza.com/forum/. Тематика форума - Услуги, связанные с платежной системой WebMoney (инвестирование, кредитование, обмен и т.д.) Необходима оптимизация структуры форума http://www.wmbaza.com/forum/ : 1. Предложения по категориям форума - ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Бизнес-решение для продажи площадок

    Нужно подгтовить объёмное, красивое и безупречное бизнес-решение по предложению потенциальным рекламодателям аренды рекламным площадок на сайте. От Вас: креативность, опыт, знание дела. Желательно портфолио аналогичной тематики. В ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сделать рерайт + прогнать по базам статей

    $80

    Имеется статья собственного написания. Надо сделать нужный рерайт(если он нужен) для прогона по базам стеттей. И прогнать ее по этим же базам. Только Украина, колличество сайтов в Вашей базе, сроки и цены ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Несколько описаний к продукции (металлопрокат)

    $40

    Сайт www.stalintex.ru от 1000 знаков на каждую продукцию из списка арматура катанка круг проволока ВР1 двутавр(двутавровая балка) швеллер полоса швеллер гнутый уголок неравнополочный уголок ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Удаленно составлять описания к детским игрушкам

    $800

    Удаленная работа составлять дополнительное описание к товарам детского интернет магазина .В базе около 6000 тыс наименований. В наличии около 3 тыс. товаров.. Придуманое самим или "взятое" у конкурентов и переделанное строго до уникальности текста. работа ...

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Копирайт

    Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену и примеры подобных работ. P.S. Предложения в личку не писать, только в проект.

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужны 3 статьи Seo

    Нужны 3 статьи Seo. Темы: 2 - сигнализации Scher-khan, 1 - женщина за рулём. От вас нужна ссылка на портфель, посмотрю и выберу. Пишите только если имеете опыт подобных работ. Плачу ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад