Тексты для портала спец техники

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен18 заявок474 просмотра

Предварительно согласовываются названия статей.

Статья не более 1.3 К знаков б.п.

Оплата идет 1 у.е. за 1 К знаков б.п.

В сутки требуется не менее 5 статей

Проверка на уникальность, в следствии которой отзыв и оплата.

Сотрудничество долгосрочное.

Бюджет на все статьи данной тематики - 180 у.е. Оплата вебмани

Исполнителей будет выбрано несколько, по срокам нужно успеть в течении 5 календарных дней освоить весь объем работы

16 лет назад
regado
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

Secondlife
Владимир 
51 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
$30
2 дня
lananekrasova
Светлана 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
16 лет назад
$32
5 дней
Сотрудничаем уже по нескольким темам. Все устраивает - и скорость работы и качество написанных текстов.
Спасибо, сотрудничество с Александром продолжается, я довольна на 100%. Оплата всегда в срок, по сделанному.
bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
17 минут назад
16 лет назад
$60
4 дня
Надежный исполнитель. Все четко!
Заказчика - рекомендую!
yinshi
Сергей 
41 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
27 отзывов
16 лет назад
$25
5 дней
Александр написал интересные уникальные тексты. Общение с ним также доставило удовольствие
Хороший человек и отличный заказчик. Было приятно сотрудничать. Чёткие ТЗ и своевременная оплата.
SvetKO
42 года
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Тексты уникальны на 100%. Работа выполнена строго по плану. Благодарю за работу, как говорится: "Продолжаем"

Заявки фрилансеров

Secondlife
Владимир 
51 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
lananekrasova
Светлана 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
16 лет назад
bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
17 минут назад
16 лет назад
Лучший копирайтер апреля
#1
Копирайтинг
yinshi
Сергей 
41 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
27 отзывов
16 лет назад
SvetKO
42 года
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад

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